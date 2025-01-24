Европейская комиссия планирует представить пятилетнюю стратегию, направленную на упрощение административных процедур для бизнеса, с целью стимулирования экономического роста. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на проект документа.

Как указано в материалах, этот план будет озвучен в среду, 29 января, и его основная цель — уменьшение бюрократических препятствий для улучшения состояния экономики стран Евросоюза. Документ также предполагает усиление взаимодействия между государственными органами, частными предприятиями и государствами-членами ЕС.

«Документ, который глава Европейской комиссии Урсуле Урсула фон дер Ляйен окрестила «Северной звездой» нового состава ЕК, призывает к свежему подходу к антимонопольной политике ЕС, чтобы побудить компании увеличить и углубить интеграцию с «фрагментированными» рынками капиталов блока», - отмечает Euractiv.

Издание подчеркивает, что «бремя соблюдения нормативных требований» для компаний будет снижено начиная с 26 февраля, благодаря инициативе «Всеобъемлющий пакет законодательства по упрощению». Программа обеспечит оптимизацию в нескольких областях и уменьшит количество отчетных требований для малых компаний.

11 января агентство DPA со ссылкой на доклад Европейской комиссии сообщило, что Европейская экономика теряет конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов из-за избыточной бюрократизации и высоких цен на электроэнергию.

Ранее бизнесмены из ЕС заявили о желании продолжить торговые отношения с Россией.