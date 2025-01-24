Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕК намерена стимулировать экономику, сократив бюрократические проволочки

ЕК представит план по сокращению бюрократии для стимулирования экономики
close
AP

Европейская комиссия планирует представить пятилетнюю стратегию, направленную на упрощение административных процедур для бизнеса, с целью стимулирования экономического роста. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на проект документа.

Как указано в материалах, этот план будет озвучен в среду, 29 января, и его основная цель — уменьшение бюрократических препятствий для улучшения состояния экономики стран Евросоюза. Документ также предполагает усиление взаимодействия между государственными органами, частными предприятиями и государствами-членами ЕС.

«Документ, который глава Европейской комиссии Урсуле Урсула фон дер Ляйен окрестила «Северной звездой» нового состава ЕК, призывает к свежему подходу к антимонопольной политике ЕС, чтобы побудить компании увеличить и углубить интеграцию с «фрагментированными» рынками капиталов блока», - отмечает Euractiv.

Издание подчеркивает, что «бремя соблюдения нормативных требований» для компаний будет снижено начиная с 26 февраля, благодаря инициативе «Всеобъемлющий пакет законодательства по упрощению». Программа обеспечит оптимизацию в нескольких областях и уменьшит количество отчетных требований для малых компаний.

11 января агентство DPA со ссылкой на доклад Европейской комиссии сообщило, что Европейская экономика теряет конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов из-за избыточной бюрократизации и высоких цен на электроэнергию.

Ранее бизнесмены из ЕС заявили о желании продолжить торговые отношения с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами