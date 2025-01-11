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В Европе заявили о снижении привлекательности ЕС для инвесторов

ЕК: Евросоюз теряет привлекательность для ведения бизнеса
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Matt Dunham/AP

Европейская экономика теряет конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов из-за избыточной бюрократизации и высоких цен на электроэнергию. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на доклад Европейской комиссии.

Данные доклада показывают, что в период с 2008 по 2021 год почти треть европейских стартапов, чья оценка позднее превысила $1 млрд, переместили свои офисы за пределы ЕС (главным образом, в США). Кроме того, лишь 4 из 50 крупнейших мировых технологических компаний являются европейскими, а производительность труда в Европе остается ниже, чем в США.

Также в документе отмечается, что высокая стоимость энергоносителей (в два-три раза выше, чем в США), дефицит квалифицированных специалистов и сложная бюрократическая система — ключевые факторы, тормозящие развитие европейской экономики.

Эксперт по экономическим вопросам из Христианско-социального союза Германии Маркус Фербер подчеркнул необходимость приоритетного рассмотрения вопроса конкурентоспособности Еврокомиссией, предупредив о потенциальной угрозе снижения уровня благосостояния в Европе.

До этого еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что геополитическая напряженность влияет на экономику еврозоны.

Ранее в Госдуме предположили, что решение Киева по газу разрушит экономику ЕС.

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