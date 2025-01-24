Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Европейский союз за недооценку зависимости от российских энергоресурсов. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети Х.

Журналист отметил, что ЕС грубо недооценил свою зависимость от российской энергии, которая, по его словам, сыграла решающую роль в промышленном росте и стабильности Европы.

«Самоуничтожение в промышленных масштабах — это приоритет фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — прим. ред.) и ее приятелей. И вы за все это заплатите», — написал он.

На днях фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в США и Китае, при этом призвала Европейский союз полностью отказаться от газа из России и при этом снизить цены на энергию в странах Европы. Она подчеркнула, что эти цели станут главными в новом энергетическом плане, который Еврокомиссия планирует представить в феврале.

Она отметила, что Евросоюзу необходимо существенно расширить инвестиции в зеленые технологии, в том числе «нового поколения». Фон дер Ляйен призвала тесно работать по этой теме с Соединенными Штатами, в том числе закупая у США больше газа.

Ранее в ЕС заявили, что скачков цен на энергию после прекращения поставок газа из РФ нет.