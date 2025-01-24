Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе признали, что ЕС недооценил свою зависимость от энергоресурсов РФ

Журналист Боуз: ЕС недооценил свою зависимость от российских энергоресурсов
close
Максим Блинов/РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Европейский союз за недооценку зависимости от российских энергоресурсов. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети Х.

Журналист отметил, что ЕС грубо недооценил свою зависимость от российской энергии, которая, по его словам, сыграла решающую роль в промышленном росте и стабильности Европы.

«Самоуничтожение в промышленных масштабах — это приоритет фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — прим. ред.) и ее приятелей. И вы за все это заплатите», — написал он.

На днях фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в США и Китае, при этом призвала Европейский союз полностью отказаться от газа из России и при этом снизить цены на энергию в странах Европы. Она подчеркнула, что эти цели станут главными в новом энергетическом плане, который Еврокомиссия планирует представить в феврале.

Она отметила, что Евросоюзу необходимо существенно расширить инвестиции в зеленые технологии, в том числе «нового поколения». Фон дер Ляйен призвала тесно работать по этой теме с Соединенными Штатами, в том числе закупая у США больше газа.

Ранее в ЕС заявили, что скачков цен на энергию после прекращения поставок газа из РФ нет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами