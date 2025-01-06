В ЕС заявили, что скачков цен на энергию после прекращения поставок газа из РФ нет

ЕК: скачков цен на энергию в ЕС нет после прекращения поставок газа из РФ

Скачки цен на электроэнергию в Евросоюзе после прекращения поставок российского газа через Украину пока не наблюдаются, Еврокомиссия (ЕК) внимательно следит за ситуацией. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

«Мы не увидели скачков цен в новом году, рынок остается стабильным», — сказала она.

Итконен подчеркнула, что ЕК внимательно следит за ситуацией с ценообразованием. Представитель добавила, что в Еврокомиссии была создана экстренная группа, которая готовилась к прекращению действия соглашения по транзиту российского газа через Украину.

Как сообщила Итконен, эта группа провела встречу, подвела итоги и заключила, что обеспокоенности относительно энергетической безопасности ЕС нет.

2 января сообщалось, что цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий.

Также сообщалось, что Венгрия и Словакия пытались сохранить транзит российского голубого топлива, но украинские власти отказались продлевать договор. В МИД России заявили, что это решение негативно скажется на жизни европейцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе встревожились из-за быстрого расхода газа.