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Пенсионер из Москвы избил 87-летнюю супругу табуреткой из-за невкусных котлет

Baza: в Москве мужчина напал на жену с табуреткой из-за невкусных котлет
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Shutterstock

В Москве 87-летняя пенсионерка попала в больницу после ужина с супругом. Об этом сообщает Baza.

В день инцидента, по данным Telegram-канала, женщина приготовила котлеты. Попробовав блюдо, муж заявил, что его невозможно есть, а женщина так и не научилась готовить котлеты к своим годам.

Пенсионерка пыталась защитить себя словесно, но мужчине это не понравилось. Он избил возлюбленную табуреткой. Спустя некоторое время пожилая москвичка смогла спрятаться у соседей.

Она обратилась в больницу на следующий день. Медики диагностировали у пожилой пациентки перелом двух ребер, пневмоторакс, многочисленные ушибы.

«Даже при таких травмах женщина отказалась писать на мужа заявление», – сообщается в публикации.

Известно, что пара живет вместе уже 60 лет.

До этого в Петербурге житель Ленобласти напал на нового возлюбленного бывшей девушки. Мужчина получил серьезные травмы, напавшего задержали спустя четыре дня. В отношении подозреваемого возбудили дело.

Ранее мужчина разорвал отношения с возлюбленной, которая ревновала его к коту.

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