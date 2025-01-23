Мужчина разорвал отношения с возлюбленной, которая ревновала его к коту

В США мужчина расстался с девушкой, которая просила выбрать между ней и котом

В США мужчина расстался со своей возлюбленной из-за ее ревности к его коту. Об этом он сам рассказал на платформе Reddit.

На днях пользователь под ником Usual_Fall_5020 сообщил о решении разорвать отношения со своей 26-летней девушкой, которая, по его мнению, начала проявлять признаки ревности к коту по кличке Джаспер, который поселился в его доме задолго до их знакомства. Со слов автора поста, возлюбленная стала все чаще делать замечания о том, как кот спит и сколько внимания ему уделяется, а затем перешла к полноценным обвинениям.

«Эмили никогда его не любила. У нее не было аллергии или страха перед кошками, ей просто не нравилось внимание, которое я ему уделял. Она закатывала глаза, когда я с ним разговаривал, раздражалась, когда он сидел между нами на диване, и совершенно не любила, когда он спал с нами в одной постели», — считает аноним.

Поначалу мужчина решил, что его девушка просто шутит, но в итоге ее ревность привела к выматывающим ссорам. Она злилась, когда партнер отменял планы, если Джаспер болел, и первым делом после возвращения домой шел именно к коту. В конце концов Эмили выдвинула ультиматум и попросила сожителя выбрать между ней и Джаспером.

«Я знал, что любовь не должна сопровождаться ультиматумами. Я глубоко вздохнул и сказал: «Я выбираю того, кто никогда не заставлял меня выбирать. Она расплакалась, назвала меня сумасшедшим, собрала свои вещи и ушла. С тех пор я ничего о ней не слышал», — признался мужчина.

Несмотря на быстрый ответ, данный Эмили, он все же сомневается в правильности своего решения. Однако многие участники обсуждения встали на сторону мужчины и осудили «самовлюбленность» его бывшей.

Ранее женщина попросила наказать мужа за то, что он уделяет кошке слишком много внимания.