Житель Ленобласти жестоко избил нового ухажера бывшей жены

В Петербурге сотрудники полиции задержали жителя Ленобласти, который из ревности избил нового возлюбленного своей бывшей супруги. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 18 января. 35-летний житель поселка Беседа с кулаками напал на нового возлюбленного бывшей жены. 34-летний житель Кировского района Петербурга получил тяжелые травмы.

Ревнивца удалось задержать спустя четыре дня, он помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области муж из ревности напал с ножом на жену возле ночного клуба. Причиной ссоры супругов стала ревность. Мужчина выхватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки, после чего скрылся. Пострадавшую удалось спасти, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Оренбургской области мужчина приревновал бывшую жену к собутыльнику и избил его скалкой.