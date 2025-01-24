В банду похитителей участников СВО в Ростовской области входили массажист и фитнес-тренеры

Baza: в ростовской банде похитителей участников СВО были тренеры и массажист

В банду похитителей участников СВО, которая орудовала в Ростовской области, входили массажист и фитнес-тренеры. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Массажист-охранник стриптиз-клуба, представлявшийся бойцом ЧВК «Вагнер», и несколько фитнес-тренеров сколотили банду, вымогавшую деньги у российских военнослужащих», — говорится в посте.

Членов преступной группировки задержали сотрудники ФСБ Ростовской области.

Силовики утверждают, что преступники привлекли к «работе» двух девочек-подростков: те знакомились с военными, намекая им на интимную связь. После этого солдат похищали злоумышленники под видом полицейских и требовали около 3 млн рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело за совращение несовершеннолетних.

Также 24 января ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае командира воздушного судна по подозрению в совершении госизмены. По данным спецслужб, гражданин России 1968 года рождения по собственной воле связался с волонтером, который собирал деньги для финансирования Вооруженных сил Украины. Получив инструкции, мужчина перевел средства на указанный счет.

Ранее в ФСБ раскрыли подробности дела приговоренного к 17 годам колонии россиянина, который планировал передать секретные данные разведке США.