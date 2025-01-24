В Москве школьник попал в больницу после удара электрошокером в глаз

В Москве восьмиклассник попал в больницу после встречи со сверстниками. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел на Открытом шоссе. По данным издания, 14-летний молодой человек шел домой со своим другом, по дороге они встретили знакомых из параллельного класса. Один из приятелей похвастался электрошокером и стал размахивать им.

В результате школьник ударил юношу в лицо, второй получил термический ожог века.

«Подросток с мамой обратились в травмпункт, а затем пострадавшего госпитализировали в больницу», – сообщается в публикации.

Медики оказали всю необходимую помощь и отпустили школьника домой.

До этого в Ставропольском крае воспитателей обвинили в использовании электрошокеров в детском саду. Мать одного из воспитанников обратила внимание на следы на его спине и заявила в полицию. Судебная экспертиза выяснила, что травмы были нанесены электрическим прибором.

Однако суд не стал возбуждать дело. Женщина пытается обжаловать постановление.

Ранее в Москве подростка заподозрили в стрельбе по сверстнику в школе.