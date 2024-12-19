Московский подросток выстрелил в ногу сверстнику в школе

В Москве следователи начали проверку после сообщений о стрельбе в школе. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По информации ведомства, в соцсетях сообщили, что инцидент произошел в школе, расположенной в районе Коптево. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Информации о состоянии пострадавшего не поступало. Отмечается, что этот учащийся ранее приносил в образовательное учреждение электрошокеры и стрелял в других несовершеннолетних.

ГСУ СК России по столице организовало проверку по факту случившегося. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе мероприятий.

До этого россиянин ради шутки выстрелил в колено ребенку на детской площадке. Металлическая пуля попала пострадавшему в колено, серьезных травм школьник не получил. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ставрополе врачи спасли мужчину, которому подросток вонзил нож прямо в голову.