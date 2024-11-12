На Ставрополье мать обвинила воспитателей детсада в применении электрошокера к ее сыну

Семья из Ставропольского края обвинила воспитателей в истязании трехлетнего сына в детсаду. Об этом мать ребенка рассказала изданию «Блокнот».

Анжелика из Лермонтово утверждает, что ее сын, отданный в детский сад весной этого года, быстро адаптировался, но после смены воспитателя стал тихим и напуганным, а также начал плохо спать и кричать по ночам. На его спине родительница обнаружила следы ожогов, которые воспитатели объяснили как случайные травмы. Она решила взять перерыв, но после возвращения сына в детский сад в сентябре вновь заметила на его коже подозрительные следы.

Тогда семья подала заявление в полицию. Результаты судебной экспертизы подтвердили, что травмы были получены от электрического прибора, предположительно, электрошокера. Однако правоохранители отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.

Анжелика требует объективного расследования, так как считает, что подобные травмы не могли появиться без причины. Руководство детсада отрицает обвинения и утверждает, что ребенок мог получить повреждения за пределами учреждения. Сейчас семья пытается обжаловать постановление через прокуратуру. По словам Анжелики, ее сын не единственный, кто возвращался из садика с подобными пятнами, однако следствие не стало допрашивать другого пострадавшего.

Ранее воспитательницу детского сада из Петербурга заподозрили в поножовщине.