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В Москве рассказали о согласовании дизайн-проектов вывесок

Заммэра Ефимов: более 700 дизайн-проектов вывесок согласовали в Москве
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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

По итогам 2024 года московский Комитет по архитектуре и градостроительству согласовал 713 дизайн-проектов вывесок, данная услуга является одной из самых востребованных у предпринимателей. Об этом »Москве 24» рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в прошлом году в постановление правительства Москвы внесли изменения с требованием об обязательной организации подсветки вывески.

«Теперь все вывески, размещенные на внешних поверхностях любых сооружений, будут подсвечиваться. Нововведения приняли 9 июля 2024 года, а в силу они вступили 1 января 2025 года», — сообщил Ефимов.

Главный архитектор города, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов, в свою очередь, добавил, что это позволит повысить комфорт жителей и органичнее вписать конструкции в архитектуру зданий.

В декабре 2024 года в Госдуму был представлен законопроект, направленный на введение запрета на пропаганду многоженства в рекламных материалах. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что пропаганда многоженства противоречит политике государства, нацеленной на поддержание традиционных семейных ценностей.

Ранее в Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов.

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