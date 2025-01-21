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Лукашенко заявил о желании белорусских националистов создать в Литве анклав «Беларусь 2»

Лукашенко: белорусские националисты намерены создать в Литве анклав «Беларусь 2»
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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Сбежавшие в Литву белорусские националисты намерены захватить часть территории прибалтийской республики и создать на ней анклав «Беларусь 2». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками Минского автозавода, сообщает агентство БелТА.

«В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс — это территория Беларуси», — сказал он.

По словам главы государства, Вильно действительно является «белорусским краем». Он считает, что белорусские националисты могут «скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши» объявить, что это — территории Белоруссии.

«Уже литовцы не знают, что с ними делать. У них уже мозги набекрень. Они уже готовы литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать «Беларусь 2», — продолжил политик.

По его мнению, белорусские националисты могут создать на этой земле «свое марионеточное правительство».

«Ну ради бога. Вы их позвали туда — вы с ними и разбирайтесь», — добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что оппозиция планирует проникнуть в Белоруссию и захватить в ней один из районных центров.

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