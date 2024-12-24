Комика Комиссаренко заочно судят за оскорбление Лукашенко

В Минске заочно судят стендап-комика Комиссаренко за шутки про Лукашенко

Минский городской суд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который разыскивается за шутки про президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Белоруссии.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента Республики Беларусь) и ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь) Уголовного кодекса. По этим статьям комику может грозить до шести лет лишения свободы.

Следственный комитет Белоруссии в августе этого года сообщил о начале специального производства по делу Комиссаренко. Следствие предлагало комику явиться в Центральный районный отдел Следственного комитета по городу Минску.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии из-за шуток про Лукашенко. Тогда же ему запретили выступать на родине.

В ноябре прошлого года полиция сорвала его концерт в Чехии. Комик завершил концерт шуткой, после чего сотрудники правоохранительных органов попросили зрителей как можно скорее покинуть помещение.

В августе этого года Комиссаренко рассказал на своем YouTube-канале, что в Турции, куда ему пришлось перебраться в связи с уголовным делом, жить тяжело.

Ранее польский клуб оштрафовали из-за оскорбительных баннеров про Лукашенко.