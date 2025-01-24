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Россиянка получила срок за пропаганду украинского легиона и призывы к свержению власти

Суд приговорил петербурженку Леманн к трем годам за призывы к свержению власти
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Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем годам лишения свободы россиянку Варвару Леманн за пропаганду украинского легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимая признана виновной по статье Уголовного кодекса России — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Также суд запретил Леманн в течение двух лет администрировать сайты и каналы в интернете. Женщину взяли под стражу в зале суда после оглашения вердикта.

По данным суда, 23 апреля 2022 года Леманн опубликовала в публичном чате пост и видео об украинском легионе с призывами к свержению власти в Российской Федерации. Она выступала также против проведения специальной военной операции.

Подсудимая свою вину признала и раскаялась в содеянном.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности России в Краснодарском крае задержали командира воздушного судна по подозрению в совершении государственной измены.

Ранее суд Москвы приговорил россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам колонии по обвинению в госизмене.

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