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Врач: мороженое — углеводно-жировая бомба с точки зрения ЗОЖ

Врач Белоусов: мороженое содержит много углеводов, жиров и сахара
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Depositphotos

С точки зрения здорового образа жизни (ЗОЖ) мороженое — это углеводно-жировая бомба. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«В нем содержатся насыщенные молочные жиры и большое количество сахара, что не может позитивно отразиться на нашем здоровье. Эскимо может быть как хорошим, так и вредным десертом в зависимости от его состава и потребления», — сказал специалист.

Он пояснил, что качественное эскимо должно содержать натуральные ингредиенты, а также наименьшее количество сахара. Шоколадная глазурь при этом должна быть без растительных жиров и искусственных добавок.

Белоусов также предупредил, что мороженое можно есть не чаще двух-трех раз в неделю. Превышение дозы, по его словам, может привести к набору веса, увеличению уровня сахара в крови, повышению риска развития сбоев в метаболизме и другим проблемам со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало эскимо.

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