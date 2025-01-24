Врач раскрыл, как часто можно есть мороженое

Врач Белоусов: мороженое можно есть не чаще двух-трех раз в неделю

Мороженое можно есть не чаще двух-трех раз в неделю, иначе здоровье может пострадать. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Безопасная доза мороженого зависит от индивидуальных потребностей и состояния здоровья человека, но в общем рекомендуется ограничить потребление сахара и калорий», — сказал специалист.

Он добавил, что превышение дозы может привести к набору веса, увеличению уровня сахара в крови, повышению риска развития сбоев в метаболизме и другим проблемам со здоровьем.

«Газета.Ru» напоминает, что раньше считалось опасным употребление мороженого при ангине. Однако если ребенку удаляли гланды, то все запреты пропадали. Сейчас же некоторые врачи говорят, что есть мороженое при боли в горле, наоборот, полезно, и совершенно не важно, удаляли пациенту гланды или нет — холодный десерт подействует как местный анестетик. Наша редакция разобралась, можно ли его есть при гриппе, ОРВИ, ангине, COVID-19, операции на горле и когда делать это точно нельзя.

Ранее врач назвала мороженое, которое можно есть после удаления миндалин.