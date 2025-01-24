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В Татарстане голая женщина зашла в лифт и попыталась разбить камеру скалкой

Baza: в Елабуге голая женщина скалкой разбила камеру в лифте
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Telegram-канал Baza

В Татарстане жители Елабуги пожаловались на соседку, которая устроила дебош в лифте. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Баки Урманче. На опубликованных кадрах заметно, как женщина зашла в кабину без одежды, со скалкой в руках. После этого она стала бить камеру в лифте. Что именно стало причиной агрессии, не сообщается.

Как рассказали соседи, они уже обращались в правоохранительные органы. По словам местных жителей, к дебоширке нередко ходят пьяные мужчины, сама она предлагает клиентам не только стрижку и массаж, но и дополнительные услуги. Соседи уже писали заявления, но какого-либо эффекта достичь не удалось.

Сама женщина отрицает обвинения.

«По ее версии, она всего лишь парикмахер на дому, а заодно делает массаж с дополнительными услугами», – сообщается в публикации.

После того, как массажистка разбила камеру в лифте, местные жители снова обратились в полицию.

Ранее голый пациент сбежал из больницы, устроил погром в магазине и откусил нос продавцу.

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