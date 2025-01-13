Голый пациент сбежал из больницы, устроил погром в магазине и откусил нос продавцу

В Самаре задержали буйного мужчину, который голышом сбежал из больницы и напал на сотрудницу магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в поселении Станция Клявлино, в магазин ворвался голый мужчина, он устроил погром, напал на продавца и откусил женщине кончик носа. Дебошира задержал полицейский, который пришел за продуктами.

Выяснилось, что несколькими часами ранее задержанный грел на плите еду и чуть не сжег квартиру, его доставили в больницу, но он сбежал от медиков голышом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Бурятии пьяный мужчина устроил погром в магазине и избил продавца. Нетрезвый мужчина начал распивать спиртное прямо в торговом зале, продавец сделала ему замечание. В ответ хулиган перепрыгнул через прилавок и начал избивать женщину. Злоумышленника удалось скрутить, пострадавшая госпитализирована, состояние женщины оценивается как тяжелое.

Ранее пьяный приятель изуродовал знакомую, откусив ей кончик носа.