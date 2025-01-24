Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военную технику выставили на продажу в Свердловской области

В Верхней Пышме в Свердловской области выставили военную технику на продажу
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области выставили военную технику на продажу. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн» в Telegram-канале.

Речь идет об экспонатах местного музейного комплекса. Информация размещена на сайте организации, проводящей торги.

На продажу выставили танк Т-55 с начальной стоимостью 3,8 млн руб., зенитные пушки и планеры вертолетов и самолетов. Общая начальная стоимость лотов составляет 26,3 млн руб.

«Ознакомление с имущественным комплексом музейных экспонатов возможно самостоятельно по адресу: Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, д. 2», — говорится в публикации. Здесь находится крупнейший выставочный комплекс военной и автомобильной техники, в пресс-службе музейного комплекса РБК сообщили, что музей не имеет отношения к продаже экспонатов.

До этого в Ульяновске прошла выставка «Сила V правде – гордость и победа».

Ранее американские журналисты заявили о смене тактики Трампа по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами