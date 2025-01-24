Военную технику выставили на продажу в Свердловской области

В Верхней Пышме в Свердловской области выставили военную технику на продажу

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области выставили военную технику на продажу. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн» в Telegram-канале.

Речь идет об экспонатах местного музейного комплекса. Информация размещена на сайте организации, проводящей торги.

На продажу выставили танк Т-55 с начальной стоимостью 3,8 млн руб., зенитные пушки и планеры вертолетов и самолетов. Общая начальная стоимость лотов составляет 26,3 млн руб.

«Ознакомление с имущественным комплексом музейных экспонатов возможно самостоятельно по адресу: Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, д. 2», — говорится в публикации. Здесь находится крупнейший выставочный комплекс военной и автомобильной техники, в пресс-службе музейного комплекса РБК сообщили, что музей не имеет отношения к продаже экспонатов.

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