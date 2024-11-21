Жители Ульяновска смогут увидеть военные трофеи СВО

Выставка «Сила V правде – гордость и победа» открылась в Ульяновске, сообщает пресс-служба «Единой России».

На выставке представлена трофейная техника НАТО, захваченная российскими военнослужащими в ходе СВО.

Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Камеко, стойкость и решимость людей делают Россию непобедимой.

«Каждый из этих трофеев — напоминание о том, что мы сражаемся за безопасность и право на жизнь, защищаем свою историю, свою идентичность и будущее», — сказал он.

Партия «Единая Россия» организует на выставке полевую кухню и проведет мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

Напомним, единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО проходит при поддержке врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева. В экспозиции представлены танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили и вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии и других странах.