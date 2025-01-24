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В Подмосковье мужчина избил приехавшего на вызов фельдшера

В Подмосковье мужчину задержали за избиение фельдшера
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье мужчину подозревают в нападении на работника скорой помощи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, медики приехали в дом на Краснослободской улице после вызова местной жительницы. В квартире с женщиной был 30-летний молодой человек, он стал спорить со специалистами и в какой-то момент нанес несколько травм фельдшеру.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и направили в специальное медучреждение.

«Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье медики пострадали на вызове. Специалисты приехали к лежавшему на улице мужчине, фельдшер попытался оценить состояние человека, но тот резко поднялся и избил медика.

Специалиста госпитализировали в стационар с тяжелой травмой живота. Нападавшего задержали.

Ранее в Петербурге сотрудник психологической службы избил фельдшера скорой помощи.

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