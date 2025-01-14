Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье фельдшер получил травму живота, осматривая пьяного пациента на улице

В Подмосковье пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи
close
FotograFFF/Shutterstock

В Подмосковье медики пострадали во время вызова. Об этом сообщает Московская областная станция скорой медицинской помощи в соцсетях.

Инцидент произошел в Подольске. Специалисты приехали на вызов к мужчине, который лежал без сознания на улице. Фельдшер попытался оценить состояние пьяного пациента, но в этот момент он резко поднялся и избил медика. Причина такого поведения не уточняется.

«На помощь незамедлительно пришел водитель и неравнодушные прохожие», – сообщается в публикации.

Фельдшера направили в стационар с тупой травмой живота, о подробностях произошедшего не сообщается.

На место также вызвали сотрудников полиции, которые задержали нападавшего.

Подобный случай недавно произошел в Саратовской области, где медики должны были оказать помощь молодому мужчине на заправочной станции. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения, он набросился с кулаками на специалистов и избил их.

Ранее на Алтае пациент набросился на фельдшера в машине скорой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами