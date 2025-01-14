В Подмосковье фельдшер получил травму живота, осматривая пьяного пациента на улице

В Подмосковье пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи

В Подмосковье медики пострадали во время вызова. Об этом сообщает Московская областная станция скорой медицинской помощи в соцсетях.

Инцидент произошел в Подольске. Специалисты приехали на вызов к мужчине, который лежал без сознания на улице. Фельдшер попытался оценить состояние пьяного пациента, но в этот момент он резко поднялся и избил медика. Причина такого поведения не уточняется.

«На помощь незамедлительно пришел водитель и неравнодушные прохожие», – сообщается в публикации.

Фельдшера направили в стационар с тупой травмой живота, о подробностях произошедшего не сообщается.

На место также вызвали сотрудников полиции, которые задержали нападавшего.

Подобный случай недавно произошел в Саратовской области, где медики должны были оказать помощь молодому мужчине на заправочной станции. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения, он набросился с кулаками на специалистов и избил их.

Ранее на Алтае пациент набросился на фельдшера в машине скорой.