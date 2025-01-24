Завершено следствие по делу генерал-майора Оглоблина о многомиллионной взятке

Следственный комитет России завершил следственные действия по делу генерал-майора Александра Оглоблина, который обвиняется в получении взятки в 12 млн рублей от пермского завода «Телта». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, пишет РИА Новости.

«Следственным комитетом РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа», — сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2016–2021 годах Минобороны при исполнении гособоронзаказа заключило контракты с пермским телефонным заводом «Телта» более чем на 1,2 млрд рублей, а контролировал эти контракты Оглоблин. В этот период, по данным СК, он получил 12 млн рублей за покровительство. Оглоблин был арестован.

Генерал-майор оказался за решеткой не впервые. В прошлый раз его приговорили к 4,5 года колонии за то, что мужчина участвовал в махинациях с китайскими рациями для армии. Но Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал имущество обвиняемых в хищении у Минобороны России.