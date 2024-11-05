В Китае любовников, сбежавших от своих семей, приговорили к тюрьме

Жители Китая попали под суд за измены своим супругам. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, женщина по фамилии Чжан из провинции Хэнань познакомилась с мужчиной Вэнем в школьном чате ее дочери. Мать четверых детей и отец двоих быстро влюбились друг в друга. Сама Чжан еще и страдала от насилия со стороны супруга, за которого вышла замуж по договоренности.

В июне 2019 года после очередного избиения женщина предложила Вэню сбежать в город Тяньцзинь, чтобы начать новую жизнь вместе. Тот согласился. В итоге любовники бросили свои семьи и прожили вместе почти пять лет. Когда Чжан забеременела, Вэнь вернулся в Хэнань, чтобы оформить развод. Чжан в свою очередь также развелась с мужем.

В Китае сожительство с кем-либо, кроме супруга, является юридически и морально неприемлемым, а за двоеженство полагается тюремный срок до двух лет. По неизвестным причинам в мае 2024 года пара сообщила о своем союзе полиции. В итоге суд приговорил обоих к четырем месяцам тюрьмы, но исполнение приговора Чжан отложили на полгода, поскольку у нее на руках грудной ребенок.

Ранее в Подмосковье мужчина выпал из окна, убегая от вернувшегося домой супруга любовницы.