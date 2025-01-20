В Китае казнили въехавшего в толпу людей мужчину

Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который в середине ноября въехал в толпу перед входом в школу в провинции Хунань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд средней ступени города Чандэ.

«Суд… приговорил подсудимого Хуан Вэня, который угрожал общественной безопасности опасными методами, к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав,» — сказано в заявлении.

Утром 19 ноября перед входом в начальную школу Юнъань китайского города Чандэ белый внедорожник врезался в людей.

В ходе судебного процесса было установлено, что Хуан Вэнь решился на это, чтобы выплеснуть эмоции из-за финансовых трудностей и семейных конфликтов. После того, как его автомобиль остановился из-за технической неисправности, он вышел из машины с оружием в руках, но был остановлен прохожими. В результате его действий пострадали 30 человек, 18 из которых были учениками начальной школы.

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