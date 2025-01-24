В российских городах накрыли сеть вебкам-студий

В Москве, Саратове, Ростове-на-Дону и Краснодаре правоохранительные органы пресекли деятельность вебкам-студий. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

По данным агентства, сеть студий в четырех регионах открыла женщина из Саратова, куда наняла по меньшей мере 10 девушек. Они занимались вебкамом – по видеосвязи выполняли интимные пожелания иностранных клиентов за деньги. Также были наняты два администратора, которые отвечали за распределение заработанного и контролировали работу салонов.

Полицейские пришли по всем адресам студий с обысками и задержаниями. Возбуждено дело, два человека в настоящее время находятся под подпиской о не выезде, а предполагаемый организатор — под запретом определенных действий.

До этого стало известно, что правительство Казахстана официально объявило вебкам уголовным преступлением и ввело за него ответственность. Аналогичное решение приняли власти Киргизии.

Ранее вебкамщица выдвинула свою кандидатуру в депутаты горсовета Омска.