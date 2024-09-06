В Казахстане запретили вебкам

Правительство Казахстана официально объявило вебкам уголовным преступлением и ввело за него ответственность. Об этом сообщил портал Tengrinews.

Портал уточнил, что наказание ввели в рамках внесенных поправок в закон «О противодействии торговле людьми». Теперь в Уголовном кодексе республики присутствует понятие «иные услуги сексуального характера».

Согласно закону, к таким услугам относятся действия, «совершенные с целью получения дохода или выгод имущественного характера действий, направленных на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе интернета».

До этого аналогичное решение приняли власти Киргизии. Теперь в республике будет действовать закон, который определяет наказания за организацию вебкам-студий, а также содействие и ведение трансляций в прямом эфире.

Ранее вебкамщица выдвинула свою кандидатуру в депутаты горсовета Омска.