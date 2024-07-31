В Киргизии запретили вебкам-индустрию

В Киргизии официально запретили вебкам-индустрию. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

«В Кыргызстане официально запретили вебкам-проституцию. Закон о криминализации онлайн-разврата подписал Садыр Жапаров», — говорится в публикации.

Теперь в Киргизии будет действовать закон, который определяет наказания за организацию вебкам-студий, а также содействие и ведение трансляций в прямом эфире.

Текстом документа предлагается штрафовать организаторов таких студий на сумму от 100 до 300 тысяч сомов (от 102 до 308 тысяч рублей). Кроме того, в особых случаях могут лишить свободы на срок до семи лет.

Девушки, занимающиеся вебкамом, будут получать штрафы в 10 тысяч сомов — около 10 тысяч рублей.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России следует ввести уголовное наказание за рекламу вебкама. По словам парламентария, граждане РФ часто обращаются к нему с жалобами на навязчивую рекламу в интернете, в которой им предлагают работать в вебкам-студиях.

Ранее вебкам-модель основала церковь для отвергнутых грешников.