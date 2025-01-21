Пенсионер из Дагестана приставал к ребенку в автобусе

В Дагестане задержали пенсионера, который приставал к несовершеннолетнему в автобусе. Об этом пишет Mash Gor.

По данным Telegram-канала, в развратных действиях заподозрили 69-летнего жителя Дербентского района. Предварительно, мужчина подсел в маршрутке к жертве, точный возраст которой неизвестен, и стал трогать за интимные места.

Вернувшись домой, ребенок рассказал обо всем родителям, которые немедленно обратились с заявлением в полицию. Личность подозреваемого установили благодаря записям с камер видеонаблюдения, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе женщина, назвавшая себя внебрачной дочерью президента, пыталась похитить школьника в Нижнем Тагиле. Она назвала его «самым лучшим ребенком», предложила деньги, просила его подарить или показать ей дневник, а также настойчиво предлагала проводить его до школы. Полицейские опросили тагильчанку и выяснили, что у нее имеются психические расстройства. Спецбригада скорой помощи доставила женщину в больницу.

Ранее россиянин надругался над дочкой знакомой в аквапарке.