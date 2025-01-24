В трех российских городах сняли ограничения на работу аэропортов

Росавиация: в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска сняли ограничения на работу

Аэропорты в трех российских городах, где были введены ограничения на прием и отправку самолетов, возобновили работу в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что речь идет об аэропортах в Пензе и Саратове. То же касается воздушной гавани в Ульяновске.

«В 7:37 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

По словам Кореняко, работу аэропортов приостанавливали ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Авиадиспетчеры и экипажи самолетов принимали все необходимые для этого меры, подчеркнул он.

В ночь на 24 января ряд регионов в РФ подверглись массированным атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным министерства обороны страны, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 121 дрон.

Из них 37 беспилотников были уничтожены в Брянской области, 20 — в Рязанской области, по 17 — в Саратовской и Курской областях. Кроме того, в Ростовской области нейтрализовали семь БПЛА и в Белгородской области — шесть.

Еще три летательных аппарата ликвидировали в воздушном пространстве Воронежской области. В трех областях — Липецкой, Орловской и Тульской — перехватили по два дрона. Также средства ПВО сбили шесть беспилотников над Московской областью, по одному — в Республике Крым и столице страны.

На этом фоне в нескольких городах были введены ограничения на работу аэропортов. В том числе прием и отправку самолетов приостановили три воздушные гавани в Москве.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков призвал ответить на атаку украинских БПЛА на регионы РФ.