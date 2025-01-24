Росавиация: в аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полеты

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Уфы вернулись к обычному режиму работы после снятия ограничений на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Уфа в 10:30 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

На запасных аэродромах за это время совершили посадку четыре самолета: три борта, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет, следовавший в Уфу.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. По его словам, авиадиспетчеры и экипажи принимали необходимые для этого меры.

До этого в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Также ограничения сняли в аэропортах Пензы и Ульяновска.

Ранее регионы РФ подверглись самой крупной атаке дронов с начала года.