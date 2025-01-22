МИД Молдавии обратился в посольство РФ по поводу поставок газа

Министерство иностранных дел Молдавии попросило посольство РФ в стране предоставить список российских компаний, которые могут быть задействованы в поставках газа на территорию Приднестровья. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь правительства республики Даниэл Водэ.

В заявлении отмечается, что молдавское внешнеполитическое ведомство направило в посольство Москвы официальный запрос.

«Ответа до сих пор не получено. После получения ответов мы проверим задействованные компании в соответствии с законодательством республики и международным правом», — сообщил Водэ.

По словам пресс-секретаря, правительство страны продолжает следить за ситуацией с поставками газа и в случае необходимости будет принимать меры «в рамках своей юрисдикции».

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

15 января глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что Москва согласилась поставить в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Как пишет газета «Коммерсантъ», поставки могут возобновиться с 1 февраля текущего года по трубопроводу «Турецкий поток».

Ранее в Приднестровье рассказали, когда в непризнанной республике закончатся все запасы газа.