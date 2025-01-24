Россиянам назвали лучшие упражнения для утренней зарядки

Выполнение приседаний и выпадов по 10 раз в три подхода подойдет для утренней мини-зарядки. Об этом Pravda.Ru рассказала фитнес-наставник Анастасия Медведева.

По ее словам, стоит также делать три подхода отжиманий и упражнения на пресс, например, скручивания. Кроме того, в число полезных она отнесла упражнение на спину «Лодочка». Эксперт также советует делать утром суставную гимнастику.

«Нужно начать делать круговые движения со стоп, далее колени, тазобедренные суставы, таз, плечевые. И так постепенно доходить до шеи. Либо начинать сверху. Самые базовые движения из суставной гимнастики и будут считаться хорошей зарядкой», — уточнила Медведева.

Профессиональный тренер Алиса Новикова до этого говорила, что наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые — ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу.

Она уточнила, что кардио-тренировки включают в себя аэробные упражнения, например, бег, плавание, велосипед, прыжки на скакалке. К силовым тренировкам эксперт отнесла работу с отягощениями и упражнения с собственным весом.

Ранее фитнес-эксперт оценила пользу тренировок на голодный желудок.