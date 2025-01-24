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Полиция задержала мужчину, убившего семью из семи человек 30 лет назад

В Свердловской области задержали мужчину, убившего семью в 1993 году

В Свердловской области задержали до 8 марта мужчину, убившего в 1993 году семь человек — пять взрослых и двух детей. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает РЕН ТВ.

Подозреваемым оказался 53-летний уроженец Амурской области.

По данным следствия, мужчина познакомился с потерпевшими незадолго до трагедии. Они пригласили его вместе отпраздновать Новый год, так как он вел бродяжнический образ жизни.

Во время пребывания в квартире мужчина убил своих покровителей ради хищения денег и имущества. В дальнейшем с места происшествия он скрылся, заявили в МВД РФ.

На данный момент проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.

16 января стало известно, что правоохранительные органы задержали мужчину, напавшего на семь женщин в Москве в 2003—2006 годах. Ему предъявили обвинение по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж». Он признал свою вину.

Ранее стало известно, что убийца водительницы BlaBlaCar оказался маньяком-серийником.

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