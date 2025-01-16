Задержан маньяк, нападавший на женщин в Москве

ГСУ СК РФ: задержан маньяк, нападавший на женщин в 2003—2006 годах в Москве

Правоохранительные органы задержали мужчину, напавшего на семь женщин в Москве в 2003—2006 годах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, подозреваемый нападал на жительниц столицы, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, а затем похищал их личные вещи.

«В ходе проведения судебных экспертиз <…> обнаружен генотип мужского пола. В рамках его проверки по базам учета установлена принадлежность биологических следов мужчины 1982 года рождения», — говорится в Telegram-канале столичного главка СК России.

Мужчине предъявили обвинение по ч.1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Он признал свою вину.

Исследование специалистов МГППУ показало, что люди, увлекающиеся документальным жанром true crime (от англ. true crime — «реальное, настоящее преступление»), который предполагает рассказ истории о реальных серийных маньяках, по-другому воспринимают образ серийного преступника: они проявляют сочувствие и жалость к ним, а иногда даже симпатию. Кроме того, они переоценивают частоту таких преступлений и считают их более опасными. Также они испытывают больше страха и тревоги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что убийца водительницы BlaBlaCar оказался маньяком-серийником.