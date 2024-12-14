Убийца водительницы BlaBlaCar оказался маньяком-серийником

Виталий Чикирев, убивший водительницу BlaBlaCar и директора двух московских ресторанов Burger King Ирину Ахматову, оказался серийным убийцей. Он признался еще в четырех убийствах, увеличив число своих жертв до шести, сообщает Telegram-канал SHOT.

После ареста Чикирев признался, что в 2010 году помог своему другу избавиться от тела его убитой возлюбленной.

После задержания Чикирев неоднократно проходил психиатрическое обследование, показавшее наличие у него смешанного расстройства личности с низким уровнем эмпатии. Тем не менее, он не был направлен на принудительное лечение и оставался в строгих условиях заключения. Спустя шесть лет за решеткой, Чикирев начал признаваться в других убийствах, чтобы его чаще возили в суд для разнообразия. Он рассказал о четырех новых убийствах, совершенных в период с 2003 по 2004 год.

В результате ему грозит пожизненное заключение. Также к обвинениям добавилась статья за незаконное хранение оружия.

Тело Ирины Ахматовой обнаружили в лесу неподалеку от Серпухова. В Москве она подобрала через сервис BlaBlaCar попутчика. Этим человеком оказался Виталий Чикирев. Регистрируясь в сервисе, он использовал чужие ФИО и фото. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что сервисы по поиску попутчиков и сайты знакомств затребуют паспорта.