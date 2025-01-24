Россиянин и его подельники, организовавшие в квартире притон, предстанут перед судом

В Новосибирске организатор борделя в квартире и его подельники пойдут под суд

В Новосибирске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя и его сообщников, которые организовали в одной из квартир публичный дом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские установили, что бордель открылся в мае 2023 года и проработал год. Криминальный лидер распределял между подельниками роли, определял график работы заведения, виды и стоимость услуг. Также он нашел и арендовал квартиру, где проживали женщины, занимавшиеся предоставлением интимных услуг.

Расследование уголовных дел по статьям «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией» УК РФ завершено. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.

До этого в Подмосковье полиция накрыла бордель для нелегальных мигрантов.

Ранее стало известно, что приезжий предстанет перед судом за изнасилование ребенка в Ленобласти.