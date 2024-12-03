В Ленобласти мигрант надругался над 13-летним ребенком в квартире

Уроженец Таджикистана предстанет перед судом за изнасилование ребенка в Ленобласти. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Мурино. По версии следователей, 23-летний молодой человек совершал развратные действия в отношении 13-летней школьницы. В этот момент девочка находилась в квартире у иностранца, о других подробностях информация отсутствует.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент расследование завершено. Материалы вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Известно, что на ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он требовал доложить о ходе расследования дела.

До этого в Мурино задержали уроженца Узбекистана, которого подозревали в домогательствах в отношении несовершеннолетних. В полицию обратилась мать девочек 11 и 13 лет и заявила, что мужчина к ним приставал.

Ранее россиянин изнасиловал беспомощную девушку-подростка у себя дома.