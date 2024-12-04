Бордель для нелегальных мигрантов накрыли в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов накрыли бордель для нелегальных мигрантов. Об этом «Ленте.ру» заявила начальник Управления информации и общественных связей главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По информации ведомства, полиция выяснила, что в квартире дома на проспекте Генерала Белоборода оказывались интим-услуги за деньги. Полицейские приехали туда и задержали двух женщин 34 и 45 лет. Против них были составлены протоколы об административном нарушении по статье 6.11 КоАп РФ.

Кроме того, была задержана организатор борделя — 33-летняя уроженка одной из республик Средней Азии. Она подыскивала женщин, предоставляла им квартиру для проживания и получала деньги за их работу. Она подозревается по части первой статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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