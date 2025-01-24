В Тюмени таксист забрал у клиента пироги из-за отмены поездки

В Тюмени таксист стал фигурантом уголовного дела после конфликта с клиентом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, клиент-предприниматель заказал такси, но, когда водитель приехал на место, от его услуг отказался. Мужчина потребовал компенсацию. Как рассказал сам таксист, бизнесмен пообещал отдать деньги после того, как разгрузит грузовик.

«Между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся с места происшествия», – сообщается в публикации.

Бизнесмен обратился в полицию, таксиста задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на данный момент идет расследование.

До этого в Тюмени мужчина заплатил 11 тысяч рублей таксисту, который запер их с детьми в автомобиле. Пассажир заказал детское такси и сел в салон с двумя детьми, но в какой-то момент одного ребенка вырвало.

Недовольный ситуацией таксист заблокировал двери и потребовал 15 тысяч на химчистку. Такой суммы у клиента не было, поэтому он отдал имевшиеся у него средства.

Ранее в Иркутске пассажир расстрелял такси из ружья после того, как не смог оплатить.