Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени таксист забрал у клиента пироги из-за отмены поездки

В Тюмени задержали таксиста, забравшего у пассажира пироги из-за отмены поездки
close
Telegram-канал МВД Медиа

В Тюмени таксист стал фигурантом уголовного дела после конфликта с клиентом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, клиент-предприниматель заказал такси, но, когда водитель приехал на место, от его услуг отказался. Мужчина потребовал компенсацию. Как рассказал сам таксист, бизнесмен пообещал отдать деньги после того, как разгрузит грузовик.

«Между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся с места происшествия», – сообщается в публикации.

Бизнесмен обратился в полицию, таксиста задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на данный момент идет расследование.

До этого в Тюмени мужчина заплатил 11 тысяч рублей таксисту, который запер их с детьми в автомобиле. Пассажир заказал детское такси и сел в салон с двумя детьми, но в какой-то момент одного ребенка вырвало.

Недовольный ситуацией таксист заблокировал двери и потребовал 15 тысяч на химчистку. Такой суммы у клиента не было, поэтому он отдал имевшиеся у него средства.

Ранее в Иркутске пассажир расстрелял такси из ружья после того, как не смог оплатить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами