Иркутянин обстрелял такси из ружья после того, как не смог оплатить

В Иркутске пассажир расстрелял такси из ружья после того, как не смог оплатить

В Иркутске пассажир обстрелял такси из ружья после того, как водитель привез его к месту отправления. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

«Компания из трех мужчин, после совместного распития спиртных напитков, отправила своего друга домой на такси, но оплата за поездку не прошла. Таксист приехал к месту начала заказа для разрешения ситуации с клиентом, в результате чего произошел конфликт», — отмечается в сообщении полиции.

В результате 37-летний мужчина обстрелял такси Toyota Vitz из ружья «Бекас», притом, что разрешение на оружие у него отсутствует. В результате стрельбы никто не пострадал. После этого пассажир бросил ружье в подъезде и убежал, а его друг подобрал оружие и отнес его в гараж.

В отношении стрелка составлено два административных протокола, расследование продолжается. Полицейским он рассказал, что ружье нашел в лесу осенью прошлого года.

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