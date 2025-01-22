Таксист запер россиянина с детьми в машине и вымогал деньги за испачканный салон

В Тюмени таксист запер отца с детьми в машине и вымогал деньги за грязный салон

В Тюмени таксист запер в своей машине отца с двумя детьми и вымогал у мужчины деньги за испачканный салон. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на мужчину.

По информации агентства, мужчина вызвал детское такси и сел в него с двумя детьми. В конце поездки одного из несовершеннолетних вырвало, что возмутило водителя.

После этого таксист остановил машину и заблокировал двери, потребовав оплатить химчистку салона за 15 тысяч рублей. Мужчина ответил, что у него нет таких денег, и ему пришлось отдать водителю последние средства — 11 тысяч рублей, чтобы он довез их до пункта назначения. В службе поддержки агрегатора такси после произошедшего ему пообещали, что следующая поездка будет бесплатной.

В агрегаторе сообщили, что водитель может попросить деньги на химчистку, если загрязнение произошло по вине пассажира, передает Ura.ru. Сервис не регулирует подобные вопросы.

Ранее российские таксисты попросили власти о помощи.