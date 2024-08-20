«Совы» и «жаворонки» по-разному тратят деньги, выяснили ученые

Американские ученые из Западного университета штата Миссури выяснили, что индивидуальные ритмы человека (так называемый хронотип) влияют на его потребительские привычки. Исследование опубликовано в научном журнале Psychology & Marketing (P&M).

«Совы» и «жаворонки» — общеизвестные хронотипы, представители которых наиболее продуктивны в разное время суток. «Жаворонки» активны утром и до полудня, тогда как «совы» лучше всего справляются с делами ближе к вечеру.

Как показало новое исследование, люди с хронотипом «сов» получают больше счастья и хороших ощущений от жизни, когда делают материальные покупки, приобретая различные вещи и предметы. «Жаворонки», напротив, максимальное удовлетворение получают от трат на то, что обещает им новый опыт — например, билеты в кино, музей или на концерт.

По словам ученых, такая разница в подходах к расходам связана с субъективным восприятием времени, характерным для этих хронотипов.

Вечерние люди воспринимают время и прошедшие события как более отдаленные, поэтому им важнее владеть материальными объектами. Представители утреннего хронотипа склонны дольше удерживать впечатления, поэтому даже событие месячной давности оказывает на них сильное эмоциональное воздействие.

Ранее исследователи выяснили, что «совы» опережают «жаворонков» в некоторых тестах на память и скорость реакции.