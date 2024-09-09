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Социальные нормы жаворонков могут вредить здоровью сов

EASD: совиный хронотип связан с повышением риска диабета на 50%

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

У людей с совиным хронотипом чаще встречается ожирение и на 50% выше риск диабета 2-го типа. Это показало исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек со средним возрастом 56 лет. Их разделили на группы сов, жаворонков и промежуточного хронотипа. По сравнению с промежуточным хронотипом у участников-сов риск диабета 2-го типа был на 46% выше.

«Предыдущие исследования показали, что поздний хронотип, — предпочтение поздно ложиться спать и позже просыпаться, — связан с нездоровым образом жизни. Например, совы чаще курят или придерживаются нездорового питания, и было высказано предположение, что именно поэтому у них выше риск ожирения и метаболических нарушений, включая диабет 2-го типа», — отметили ученые.

Однако авторы работы учли возраст, пол, образование и образ жизни (диету, активность, курение, сон) участников. Это означает, что повышенный риск диабета у сов нельзя объяснить только нездоровым образом жизни.

«Мы считаем, что здесь задействованы и другие механизмы. Вероятным объяснением может быть то, что циркадный ритм или биологические часы у поздних хронотипов не совпадают с рабочими и социальными графиками, которым следует общество. Это может привести к циркадному сбою, который, как мы знаем, может привести к метаболическим нарушениям и в конечном итоге к диабету 2-го типа», — объяснили ученые.

Также у сов было больше жира вокруг внутренних органов, в том числе печени. Это может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы работы предполагают, что защитить сов от этого может отказ от еды поздним вечером, например, после 18 часов. Эту гипотезу они проверят в будущих исследованиях.

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