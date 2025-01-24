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Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене пилота

ФСБ обнародовала видео с задержанным в Краснодаре за госизмену летчиком

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания командира самолета гражданской авиации, подозреваемого в совершении государственной измены. Кадрами делится РИА Новости.

На видео мужчина идет от аэропорта в сторону парковки с чемоданом, в этот момент к нему подходят силовики. Правоохранители заявляют, что мужчина задержан по подозрению в совершении госизмены.

«Кто? Я?» — задается вопросом пилот.

После этого россиянина сажают в машину и отвозят в отделение.

По данным ФСБ РФ, гражданин России 1968 года рождения по собственной воле связался с волонтером, который собирал деньги для финансирования Вооруженных сил Украины. Получив необходимые инструкции, мужчина через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют перевел средства на указанный расчетный счет.

В отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее суд Москвы приговорил россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам колонии по обвинению в госизмене.

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Обвинения в госизмене
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