Студентам рассказали, как найти работу

Чтобы найти работу, студентам нужно определить свои навыки и интересы, решить вопрос с удобным форматом занятости — полной или частичной. Об этом «Газете.Ru» сказал специалист по работе с молодежью центра «Профессии будущего» Владимир Кравцов накануне Дня студента 25 января. По словам эксперта, студенты могут рассчитывать на зарплату более чем в 60 тыс. рублей.

«Подумайте о том, что вам действительно нравится делать и в каких сферах у вас уже есть опыт. Это поможет понять, в каком направлении начать действовать. Также решите, какой формат работы вам подходит больше всего. Это может быть как полная, так и частичная занятость в офисе или из дома. Четкое понимание позволит сосредоточиться на наиболее подходящих вариантах и сократить время на поиск», — рассказал Владимир Кравцов.

Второй шаг — подготовить грамотное резюме. По словам Кравцова, оно должно отражать ваши навыки и опыт. Специалист посоветовал уделить внимание формату и структуре документа, чтобы информация в нем легко читалась и воспринималась потенциальным работодателем. Эксперт рекомендовал указать в резюме сведения об образовании, пройденных курсах, сертификатах, а также любых проектах или достижениях, которые выделят вас среди других кандидатов.

Третий шаг заключается в активном поиске вакансий. Кравцов посоветовал пользоваться специализированными и проверенными сайтами, которые размещают актуальные предложения, или обратиться в центр карьеры вашего университета.

Стажировки — еще один эффективный способ для старта будущей карьеры, а некоторые из них еще и хорошо оплачиваются. Кравцов сказал, что в некоторых случаях студентам предлагают вакансии менеджера по продажам, администратора, программиста, токаря, инженера, водителя, пекаря, экономиста, официанта, бариста и другие востребованные позиции.

«Доход зависит от конкретной позиции и превышает 60 тыс. рублей», — отметил эксперт.

Он рекомендовал обратить внимание на нетворкинг, который играет важную роль в построении карьеры. По мнению Кравцова, участие в конференциях, семинарах или мастер-классах поможет расширить знания, а также познакомит с профессионалами из вашей сферы.

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