В Самаре задерживаются на вылет и прилет почти два десятка рейсов

В аэропорту Курумоч в Самаре задерживаются на вылет и прилет 18 рейсов

Вылет десяти рейсов и прилет восьми задерживаются в аэропорту Самары Курумоч в связи с временными ограничениями работы авиагавани, которые вводились ранее. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает ТАСС.

«На вылет задерживается десять рейсов, на прилет — восемь рейсов», — сказали в пресс-службе.

По информации Росавиации, ограничения в работе воздушной гавани вводили ранним утром и сняли в 8:00 мск.

В аэропорту призвали пассажиров следить за актуальной информацией о времени прибытия и вылета рейсов на онлайн-табло в зале регистрации и на сайте аэропорта.

В ночь на 24 января некоторые регионы в России подверглись массированным атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным министерства обороны страны, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 121 дрон.

Из них 37 БПЛА были уничтожены в Брянской области, 20 — в Рязанской области, по 17 — в Саратовской и Курской областях. В Ростовской области нейтрализовали семь беспилотников и в Белгородской области — шесть.

Ранее в трех российских городах сняли ограничения на работу аэропортов.