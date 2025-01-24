В аэропорту Самары сняты ограничения на работу

В аэропорту Самара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«В аэропорту Самары (Курумоч) в 08:00 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Также ограничения сняли в аэропортах Пензы и Ульяновска.

По информации Кореняко, работу аэропортов приостанавливали для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По его словам, авиадиспетчеры и экипажи самолетов принимали все необходимые для этого меры.

В ночь на 24 января некоторые регионы в России подверглись массированным атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным министерства обороны страны, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 121 дрон.

Из них 37 БПЛА были уничтожены в Брянской области, 20 — в Рязанской области, по 17 — в Саратовской и Курской областях. В Ростовской области нейтрализовали семь беспилотников и в Белгородской области — шесть.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков призвал ответить на атаку украинских БПЛА на регионы России.