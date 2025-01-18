Имущество Моргенштерна в России арестовали. За день до этого он лег в рехаб

Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна* по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Речь идет о земельном участке, доме и четырех строениях в Москве и Истринском районе Подмосковья. Сам Моргенштерн уже давно не живет в России, а накануне сообщил, что лег в рехаб для лечения алкогольной зависимости. Его адвокат заявил «Газете.Ru», что защиту музыканта о решении суда не уведомили, однако оснований для ареста имущества нет и он намерен оспорить это решение.

18 января прокуратура Москвы сообщила, что имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в России арестовано по решению суда.

«Моргенштерну запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и 3 нежилыми помещениями», — заявили в ведомстве.

Основанием для такого решения прокуратура назвала уклонение от обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и уголовное дело, возбужденное после соответствующей проверки. Иных подробностей надзорное ведомство не приводит.

Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил «Газете.Ru», что защиту Моргенштерна о решении не уведомили. С его точки зрения, оснований для ареста нет, поэтому его планируется оспорить.

«Нам об этом неизвестно ничего. Официально ни Моргенштерна по адресу его регистрации, ни его защиту никто не уведомлял. Мы эту информацию узнали из средств массовой информации. Будем запрашивать соответствующие документы и в случае, если это все соответствует действительности, безусловно, будем обжаловать эти действия. Мы считаем, что оснований для ареста имущества Моргенштерна нет», — сказал он.

За день до ареста имущества рэпер сообщил, что проходит лечение в рехабе для лечения алкогольной зависимости , где именно — неизвестно. Рэпер поставил перед собой цель не употреблять алкоголь минимум весь 2025 год и призвал фанатов последовать его примеру.

По данным Telegram-канала SHOT, аресту подверглось имущество, расположенное в деревне Леоново Истринского района Подмосковья и на Бакунинской улице в Москве. В деревне у рэпера есть участок площадью 0,95 га, дом площадью 809 кв. м и гараж на 164 кв. м. Их общая стоимость может составлять до 200 млн рублей , они были взяты в ипотеку в 2021 году.

На Бакунинской улице Москвы, по информации SHOT, в собственности у Моргенштерна находятся три помещения в МФК «Александрия». Площадь одного из них — 124,5 кв. м, двух других — по 18,5 кв. м. Рэпер приобрел их в 2023 году уже после отъезда из России.

Telegram-канал Mash приводит аналогичный список имущества рэпера, однако оценивает его стоимость в минимум 74 млн рублей .

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Лентой.ру» решение суда поддержала, заверив при этом, что суд «от депутатов не зависит». «Считаю, что правильно все сделали. Моргенштерн достаточно наговорил на статус иноагента и вел себя безобразно», — заявила член парламента.

Уголовное дело

Уголовное дело об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК) против Моргенштерна возбудили еще в сентябре 2024 года. В Следственном комитете России тогда заявили, что не исключают объявления Моргенштерна в розыск.

17 января музыканту официально предъявили обвинение.

«Столичный следователь принял решение о привлечении Моргенштерна <...> в качестве обвиняемого по уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч . 2 ст. 330.1 УК РФ, о чем принято решение объявить под расписку ему и его защитникам», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Адвокат Жорин в комментарии для ТАСС напомнил, что Моргенштерн вину не признает и считает включение в реестр иностранных агентов незаконным и необоснованным. По словам Жорина, ст. 2.1 272-ФЗ, на которую ссылался Минюст РФ при включении Моргенштерна в реестр иноагентов, утратила силу с 1 декабря 2022 года на основании федерального закона от 14 июля 2022 года номер 255-ФЗ.

«При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», — заявил Жорин.

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Ранее Моргенштерн трижды привлекался к административной ответственности за неуказание статуса иностранного агента Соответствующие решения Савеловский суд Москвы выносил в июне и ноябре 2023 года (наказание — штраф в размере 40 тыс. рублей), а также в июле 2024 года (штраф 45 тыс. рублей). Все судебные решения в отношении рэпера были оспорены в апелляции, но признаны законными и вступили в силу.

Жорин пояснил сайту «Страсти», что, с его точки зрения, СК подошел к возбуждению дела формально: по закону действительно можно возбуждать уголовное дело, если человек более двух раз привлекался к административной ответственности.

«В подавляющем большинстве Алишер плашки [с указанием статуса иноагента] ставит, вы сами можете зайти в его Telegram-канал и убедиться, что он ставит их. Несколько раз он плашки не поставил, но это были посты, содержащие одно слово: «привет», «салют», «с праздником». Здесь нужно отдать должное Роскомнадзору, видимо, у них чувство юмора такое, что они фиксировали именно те публикации, которые не содержат какой-либо информативности», — сказал он.

Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года, Минюст обосновал это решение тем, что музыкант осуществлял политическую деятельность, средства на которую получал от компании Yoola Labs Ltd. — официальная партнерская сеть YouTube. На момент внесения в реестр рэпер уже не проживал в России — он уехал из страны в 2021 году.

Летом 2024-го РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что ему также грозит уголовное дело за неуведомление о наличии гражданства Израиля, которое он, по данным источника, получил еще в 2022 году. Адвокат Жорин эту информацию не подтвердил и не опроверг, подчеркнув при этом, что ответственность грозит музыканту только в случае нарушения сроков уведомления властей о гражданстве после въезда в страну — а он давно не бывал в России.